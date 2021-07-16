Пятеро жителей Татарстана пойдут под суд за похищение 70-летнего имама мечети

КАЗАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Пятеро жителей Татарстана обвиняются в похищении 70-летнего имама и грабеже мечети. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

"Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей Казани и Лаишевского района, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (грабеж), п. "а", "в", "з" ч. 2 с. 126 УК РФ (похищение человека)", - сообщил Шептицкий.

Следствие полагает, что ночью 25 июня 2020 года в селе Ишкеево Мамадышского района Татарстана мужчины напали на 70-летнего служителя местной мечети, связали, надели на голову пакет и в течение полутора часов удерживали в автомобиле. Они отобрали у имама ключ от мечети и планировали похитить не менее 1 млрд рублей. Ничего не найдя, они похитили ресивер. В дальнейшем обвиняемые отпустили потерпевшего и скрылись.

В СК сообщили, что причастность к совершению преступления частично признал один из мужчин, остальные не признали и отказались от дачи показаний. При этом трое злоумышленников ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.