СМИ: число жертв наводнений в Германии превысило 100

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате наводнения на западе Германии увеличилось до 103. Об этом сообщила в пятницу газета Die Welt .

В федеральной земле Рейнланд-Пфальц число жертв стихии возросло до 60. В Северном Рейне - Вестфалии погибли по меньшей мере 43 человека.

"Есть опасения, что жертв будет больше", - заявил в пятницу утром представитель полиции в Кобленце. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

С понедельника на западе и юго-западе Германии идут ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали эксперты, небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии прежде всего оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Особенно сильно от разгула стихии пострадал округ Арвайлер на западе ФРГ (земля Рейнланд-Пфальц), где пропавшими числятся порядка 1,3 тыс. человек.

Однако централизованной официальной статистики по погибшим и пострадавшим до сих пор нет. Каждый округ формирует ее отдельно, а СМИ уже потом, основываясь на открытых источниках, сводят все воедино и подсчитывают. Немецкие телеканалы ведут прямые трансляции из затронутых стихией регионов. По съемкам с воздуха видно, что многие населенные пункты буквально отрезаны от внешнего мира, перекрыты дороги, разрушены десятки домов.