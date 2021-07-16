На западе Москвы автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Водитель иномарки на улице Авиаторов в Москве сбила троих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве

"На улице Авиаторов, дом 5, по нерегулируемом пешеходному переходу переходили проезжую часть двое взрослых с тремя детьми. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda 3. Один ребенок находился в момент ДТП в коляске. Основной удар от наезда приняли на себя дети", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место летит вертолет Центра экстренной медицинской помощи, уже работают несколько нарядов скорой медицинской помощи.

В столичной ГИБДД уточнили, что водитель, совершившая наезд на детей, получила водительское удостоверение в 2020 году.

Пострадавшим детям 9 месяцев, 4 и 5 лет. Как рассказал собеседник агентства, по предварительным данным, в результате ДТП мальчик пяти лет получил перелом основания черепа и впал в кому. Мальчик четырех лет получил перелом голени, закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга. "Девятимесячный ребенок также получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму", - сказал источник, добавив, что дети госпитализированы.

По данным столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, с места аварии пятилетнего пострадавшего мальчика эвакуировали на вертолете в больницу. На борту малыша сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что на месте ДТП находится первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.