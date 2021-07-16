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Наводнение в Германии

Минобороны ФРГ ввело режим военной катастрофы из-за наводнений на западе страны

В настоящее время около 850 военнослужащих участвуют в борьбе с последствиями удара стихии
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр приняла решение о введении режима военной катастрофы на западе страны из-за разрушительных наводнений. Об этом в пятницу на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны ФРГ.

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"Это означает, что органы, ответственные за принятие решений, будут выдвинуты на передний план, а именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может определить, будет ли предоставлена бронированная ремонтно-эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если он имеется в наличии", - отметил представитель ведомства. "Я полагаю, что в таких местах децентрализация очень важна, а также имеет решающее значение для успешной реализации принятых мер", - добавил он.

В настоящее время около 850 военнослужащих ФРГ участвуют в борьбе с наводнениями на западе Германии и устранении последствий удара стихии. Кроме того, в ходе поисково-спасательных операций задействованы вертолеты Бундесвера, грузовые автомобили и катера. В Германии военнослужащие в случаях крупных ЧП как правило оказывают так называемую гражданскую помощь - помогают с логистикой, возводят заграждения из мешков с песком, строят временные госпитали, транспортируют раненых, устанавливают временные вышки связи, развозят воду и продукты.

Теги
ГерманияКрамп-Карренбауэр, АннегретНаводнение в Германии
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