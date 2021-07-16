Причиной возможного крушения Ан-28 под Томском мог стать отказ двигателя

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ошибка при пилотировании и отказ двигателя могли стать причиной возможного крушения пассажирского самолета Ан-28 в Томской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Две основные версии пока - ошибка пилотирования и отказ двигателя", - сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства также не исключил, что борт мог разбиться сразу после взлета.

"Спустя 10-20 минут после взлета самолет пропал с радаров", - сказал собеседник агентства. Источник также добавил, что согласно координатам, где сработал аварийный радиомаяк самолета, он находится в труднодоступной местности, в тайге. "Самолет находится в 50 км от Кедрового, в 380 км от Томска", - подчеркнул он, добавив, что потерпеть крушение самолет мог из-за ошибки экипажа.