{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Причиной возможного крушения Ан-28 под Томском мог стать отказ двигателя

В качестве второй версии рассматривается ошибка пилота

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ошибка при пилотировании и отказ двигателя могли стать причиной возможного крушения пассажирского самолета Ан-28 в Томской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Две основные версии пока - ошибка пилотирования и отказ двигателя", - сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства также не исключил, что борт мог разбиться сразу после взлета. 

"Спустя 10-20 минут после взлета самолет пропал с радаров", - сказал собеседник агентства. Источник также добавил, что согласно координатам, где сработал аварийный радиомаяк самолета, он находится в труднодоступной местности, в тайге. "Самолет находится в 50 км от Кедрового, в 380 км от Томска", - подчеркнул он, добавив, что потерпеть крушение самолет мог из-за ошибки экипажа.

Теги
РоссияТомская область
Уголовное дело возбудили по факту инцидента с самолетом Ан-28 в Томской области
Читать полностью