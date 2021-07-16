ТАСС, 16 июля. /ТАСС/. Пропавший под Томском самолет перед вылетом задержался на 10 часов из-за погоды. Об этом ТАСС сообщил первый замдиректора авиакомпании "Сила" Александр Гениевский.

"[Борт] должен был прибыть в 07:05 (03:05 мск), [вылет] перенесли на 17:50 (13:50)", - сказал собеседник агентства, уточнив, что задержка произошла из-за метеоусловий.

"Самолет 1991 года, был исправен. Мы неисправный самолет не можем вывести на рейс", - сказал Гениевский, уточнив, что пилот также прошел освидетельствование и был готов отправляться в полет.

Пропавший с радаров самолет Ан-28 принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("Сила"). Он летел из города Кедрового в Томск. На борту, предварительно, находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Экипаж самолета не докладывал о неполадках на борту, все предполетные процедуры были проведены. Как уточнили в ГУ МЧС по Томской области, в поисках задействованы три вертолета.

Ан-28 - легкий двухмоторный турбовинтовой самолет. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов общей массой до 1 750 кг на расстояния до 2 000 км. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" базируется в Магадане. В 2014 году получила сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих перевозок. Парк состоит из самолетов Ан-28 и L-410. Осуществляет полеты в Сибири и на Дальнем Востоке.