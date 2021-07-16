Разлив нефтепродуктов произошел в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов произошел из-за разгерметизации трех резервуаров в пригороде поселка Горноуральский Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

"Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора провели выездное обследование по факту разгерметизации трех резервуаров для нефтепродуктов в пригороде пгт Горноуральский Свердловской области. В ходе надзорных мероприятий зафиксирован разлив нефтепродуктов, выходящий за пределы бетонного ограждения резервуаров в лесной массив. Это указывает на состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собственник земельного участка сейчас устанавливается.

В уральском межрегиональном управлении ведомства сообщили ТАСС, что площадь разлива также уточняется.