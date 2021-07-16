Прокуратура начала проверку по факту пропажи Ан-28 в Томской области

ТАСС, 16 июля. /ТАСС/. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту пропажи самолета Ан-28 в Томской области, на борту которого, по предварительной информации, находятся 17 человек. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве в пятницу.

"Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту", - сказал собеседник агентства.

Пропавший с радаров самолет Ан-28 принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он совершал рейс из города Кедрового в Томск. По предварительной информации, на борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Экипаж самолета не докладывал о неполадках на борту, все предполетные процедуры были проведены, самолет был технически исправен. Как сообщил ТАСС замдиректора авиакомпании Александр Гениевский, пропавший самолет перед вылетом задержался на 10 часов из-за метеоусловий. На поиски отправлен вертолет Ми-8 Росавиации, также на место направлены два вертолета Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.

Ан-28 - легкий двухмоторный турбовинтовой самолет. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов общей массой до 1 750 кг на расстояния до 2 000 км. Авиакомпания "СиЛА" базируется в Магадане. В 2014 году получила сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих перевозок. Парк состоит из самолетов Ан-28 и L-410. Осуществляет полеты в Сибири и на Дальнем Востоке.