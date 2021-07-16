Россиян среди пострадавших в беспорядках в ЮАР нет

ПРЕТОРИЯ, 16 июля. /ТАСС/. Никто из граждан РФ не пострадал в ЮАР в беспорядках, которые в последние шесть дней происходили в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель посольства РФ в Южно-Африканской Республике.

"На текущий день информация о пострадавших среди граждан России в адрес посольства не поступала", - заявил российский дипломат. Он обратил внимание, что посольство опубликовало на своем портале сообщение для российских граждан, находящихся сейчас на территории ЮАР. "Необходимо избегать мест, где проходят или могут проходить беспорядки, - подчеркивается в нем. - Следует воздержаться от посещения крупных торговых центров, при наступлении темноты не выходить из дома, а также иметь при себе запас продуктов, питьевой воды и топлива на несколько дней". Посольство также настоятельно рекомендует следовать указаниям властей Южно-Африканской Республики по обеспечению безопасности.

Дипломат напомнил, что в ЮАР с 16 июня действуют карантинные меры в связи с третьей волной коронавируса, которая вызвана распространением штамма "дельта". На территории республики с 21:00 до 04:00 введен комендантский час. Ограничено передвижение автотранспорта внутри столичной провинции Гаутенг, которая оказалась в эпицентре третьей волны COVID-19. Закрыты школы. Обязательно ношение в общественных местах защитных масок. Запрещены общественные, политические и религиозные митинги, демонстрации и собрания за исключением тех, что организуют депутаты всех уровней. Нарушителям грозит судебное преследование. Введен запрет на продажу алкоголя. Нынешние меры действуют до 26 июля и распространяются также на находящихся в ЮАР туристов.

В Министерстве туризма ЮАР в пятницу заявили ТАСС, что на текущий день в стране практически нет прибывших с турами из России. "В нашей стране сейчас не туристический сезон - пик зимы, - отметил представитель ведомства. - Люди также вносят свои коррективы в связи с действующими в ЮАР карантинными мерами. Мы ждем, что предстоящим летом, которое начинается на юге Африки в декабре, ситуация изменится, и прибудут многочисленные туристы, в том числе и из России".

Ситуация в стране

С минувшей пятницы сторонники заключенного 8 июля в тюрьму бывшего главы государства Джейкоба Зумы начали перекрывать в провинции Квазулу-Наталь основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население провинции присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации повсеместно переросли в крупные беспорядки. С субботы грабежи распространились на провинцию Гаутенг, на территории которой расположены Йоханнесбург и Претория. В остальных частях страны все это время сохранялось спокойствие. В ходе беспорядков, согласно предоставленным в четверг правительством ЮАР данным, погибли 117 человек, арестованы 2 213 человек. С минувшей среды в двух указанных провинциях начался процесс стабилизации, когда полиции и армии в целом удалось взять ситуацию под свой контроль.