В Томской области обнаружили пропавший с радаров самолет Ан-28

Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области

"Самолет обнаружен", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре ТАСС сообщили, что пропавший борт обнаружили спасатели. "Обнаружен [ранее пропавший] борт. [Спасательный] борт докладывает, что люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно", - сказал собеседник агентства.

"Предварительно, в 14:36 обнаружено место жесткой посадки самолета. Рядом с бортом видят живых людей", - уточнили в пресс-службе МЧС России. На борту находились 19 человек. "На борту Ан-28 находилось 15 пассажиров, в том числе два ребенка, а также четыре члена экипажа", - сказали в пресс-службе регионального главка ведомства.

По информации источника, при жесткой посадке Ан-28 перевернулся. "У него повреждена носовая часть, а также стойка шасси", - сказал собеседник агентства.

В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре (АПСЦ) сообщили, что их вертолет приземлился на месте жесткой посадки самолета, готовится эвакуация пассажиров Ан-28. "Наш поисковый вертолет нашел рядом площадку, приземлился. Готовится эвакуация, осматривают людей. Эвакуация будет и нашим [вертолетом], и другие еще привлечем", - сказал собеседник агентства. Дополнительно из Томска будут направлены вертолеты для эвакуации пассажиров.

Пассажиров и экипаж доставят в Томск. "Люди будут доставлены в Томск вертолетом с дозаправкой в Бакчаре", - сообщили в ГУ МЧС по региону.

В связи с инцидентом три больницы в Томской области перевели в режим повышенной готовности. "Региональные учреждения здравоохранения готовы оказать помощь потенциальным пострадавшим в ЧП с самолетом. В том числе Бакчарская РБ (районная больница), Колпашевская РБ, Томская областная клиническая больница", - сообщили ТАСС в региональном оперштабе происшествия.

По предварительным данным, пассажиры не получили серьезных травм. Представитель регионального оперативного штаба по ликвидации ЧП уточнил, что пассажиров самолета осмотрят в селе Бакчар во время дозаправки вертолета, а после доставят в Томскую областную клиническую больницу.

В АПСЦ подтвердили, что пассажиры не получили серьезных травм. "Командир борта сломал ногу. Остальные сильно не пострадали, ссадины, шоковое состояние у них", - сказал собеседник агентства.