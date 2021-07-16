Уголовное дело возбудили по факту инцидента с самолетом Ан-28 в Томской области

ТАСС, 16 июля. Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения с радаров в Томской области самолета Ан-28, который к настоящему моменту уже обнаружен. Об этом ТАСС в пятницу в Западно-Сибирском СУ СК РФ на транспорте.

Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области

"Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сообщили в ведомстве.

В СК уточнили, что по предварительной информации, 16 июня 2021 года самолет АН-28 следовал по маршруту "Кедровый - Томск". В расчетное время экипаж воздушного судна не вышел на связь в районе села Бакчар. Последний раз экипаж самолета выходил на связь в 16:00 по местному времени (12:00 мск). В 70 км от пос. Кедровый Томской области сработал аварийный радиомаяк. По данным МЧС, на борту самолета находились 19 человек, из них двое детей.

В пресс-службе СК РФ уточнили, что Ан-28 получил повреждения. "Пассажиры самолета и экипаж выжили, в ближайшее время они будут эвакуированы", - добавили в СК.