Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области

ТАСС, 16 июля. Пассажирский самолет Ан-28 в пятницу совершил жесткую посадку в Томской области. На его борту, по последней информации, находились 19 человек. В результате происшествия никто не погиб, о пострадавших также пока не сообщалось. ТАСС собрал все, что известно о произошедшем на данный момент.
Что произошло
Пассажирский Ан-28 пропал с радаров вскоре после вылета из города Кедрового в Томск. По данным Росавиации, его аварийный радиомаяк сработал в 160 км от города Колпашево. В СК сообщали, что это произошло в 70 км от Кедрового.
Информация о срабатывании маяка поступила в 12:27 мск. В 14:36 мск место жесткой посадки самолета обнаружили.
Причины произошедшего пока официально не назывались. Источник ТАСС в экстренных службах перечислял в числе основных версий произошедшего ошибку пилотирования или отказ двигателя.
Что известно о самолете
Самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("Сила"), которая базируется в Магадане и работает на территории Сибири и Дальнего Востока.
Перед вылетом борт был технически исправен, экипаж не докладывал о каких-либо неполадках.
На борту находились 15 пассажиров, в том числе двое детей, и четыре члена экипажа. Их эвакуируют вертолетом.
Проблемы в региональной авиации
Это второе с начала месяца серьезное авиационное происшествие с региональным самолетом в России - 6 июля на Камчатке потерпел крушение Ан-26. Погибли все 28 человек, которые находились на его борту.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что парк региональных самолетов в стране остро нуждается в обновлении.