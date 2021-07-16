Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области

Пассажирский Ан-28 пропал с радаров вскоре после вылета из города Кедрового в Томск. По данным Росавиации, его аварийный радиомаяк сработал в 160 км от города Колпашево. В СК сообщали, что это произошло в 70 км от Кедрового.

Информация о срабатывании маяка поступила в 12:27 мск. В 14:36 мск место жесткой посадки самолета обнаружили.

Причины произошедшего пока официально не назывались. Источник ТАСС в экстренных службах перечислял в числе основных версий произошедшего ошибку пилотирования или отказ двигателя.