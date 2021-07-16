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Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области
Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области
Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области
Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области
Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области
4 карточки

Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области

Самолет Ан-28
© Valeriia Hres/Shutterstock/FOTODOM, архив

ТАСС, 16 июля. Пассажирский самолет Ан-28 в пятницу совершил жесткую посадку в Томской области. На его борту, по последней информации, находились 19 человек. В результате происшествия никто не погиб, о пострадавших также пока не сообщалось. ТАСС собрал все, что известно о произошедшем на данный момент.

Что произошло

1

Пассажирский Ан-28 пропал с радаров вскоре после вылета из города Кедрового в Томск. По данным Росавиации, его аварийный радиомаяк сработал в 160 км от города Колпашево. В СК сообщали, что это произошло в 70 км от Кедрового.

Информация о срабатывании маяка поступила в 12:27 мск. В 14:36 мск место жесткой посадки самолета обнаружили.

Причины произошедшего пока официально не назывались. Источник ТАСС в экстренных службах перечислял в числе основных версий произошедшего ошибку пилотирования или отказ двигателя.

Что известно о самолете

2

Самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("Сила"), которая базируется в Магадане и работает на территории Сибири и Дальнего Востока.

Перед вылетом борт был технически исправен, экипаж не докладывал о каких-либо неполадках.

На борту находились 15 пассажиров, в том числе двое детей, и четыре члена экипажа. Их эвакуируют вертолетом.

Реакция властей

3

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

Проверку по факту инцидента начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Проблемы в региональной авиации

4

Это второе с начала месяца серьезное авиационное происшествие с региональным самолетом в России - 6 июля на Камчатке потерпел крушение Ан-26. Погибли все 28 человек, которые находились на его борту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что парк региональных самолетов в стране остро нуждается в обновлении. 


 

Теги
РоссияТомская область
Вертолет с пассажирами и экипажем самолета Ан-28 вылетел в Томск
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