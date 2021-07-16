Полиция возбудила дело по факту ДТП с тремя детьми на западе Москвы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя детьми на западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сообщили в главке.

В столичной Госавтоинспекции отметили, что женщину-водителя повезли проходить процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по поручению руководства инициирована передача уголовного дела из полиции в СК. Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль. На месте происшествия находится первый зампрокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.

В пятницу в 12:58 у дома 5 по улице Авиаторов женщина - водитель автомобиля Mazda сбила троих детей в возрасте 9 месяцев, 4 и 5 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. По предварительным данным, в результате ДТП дети получили травмы: мальчик пяти лет - перелом основания черепа, кома, мальчик четырех лет - перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение головного мозга. Девятимесячный ребенок также получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Все дети госпитализированы, пятилетнего мальчика доставили в больницу санитарным вертолетом.