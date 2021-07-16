Вертолет с пассажирами и экипажем самолета Ан-28 вылетел в Томск

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 с пассажирами и экипажем самолета Ан-28, который совершил жесткую посадку, вылетел в Томск.

Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области

Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Всех пассажиров, в том числе экипаж, эвакуируют бортом Ми-8 в Томск. В аэропорту их ждут медики и психологи", - сказал собеседник агентства.

В МЧС России в 17:40 сообщили, что спасательная операция после жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области прошла успешно.

"Благодаря оперативной и слаженной работе всех экстренных служб РСЧС успешно была проведена операция по спасению пассажиров и экипажа Ан-28", - сказали в пресс-службе.

Всего на борту находились 18 человек, включая экипаж. В МЧС добавили, что в настоящее время 12 пассажиров летят из села Бакчар в Томск на вертолете Ми-8, еще шесть человек будут доставлены туда на автобусе.