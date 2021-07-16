Власти Азова наградят водителя автобуса, доставившего раненых женщин в больницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля./ТАСС/. Водитель автобуса, доставивший в больницу женщин, раненых при нападении мужчины с ножом в Ростовской области, получит благодарность и денежную премию. Об этом рассказал ТАСС глава администрации города Азова Владимир Ращупкин.

Ранее местные СМИ сообщали, что водитель автобуса, в котором произошло нападение на пассажиров, самостоятельно доставил пострадавших в медучреждение.

"Мы планируем [вручить] благодарность главы администрации с выплатой денежной премии", - сказал он.

Также будет награжден водитель городского Водоканала, обнаруживший подозреваемого и оказавший помощь сотрудникам полиции, сказал Ращупкин. "Это водитель нашего муниципального предприятия "Азовводоканал", который его обнаружил и вместе с сотрудниками полиции помогал, участвовал", - уточнил глава администрации.

В четверг на территории Азовского района 51-летний мужчина нанес многочисленные ножевые ранения трем пассажирам автобуса, следовавшего из Азова в село Круглое, и скрылся. В результате нападения погибла 33-летняя женщина, две женщины - в возрасте 55 лет и 61 года - госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, личность предполагаемого нападавшего была установлена, подозреваемого разыскивали на территории Азова, он был задержан утром в пятницу. Возбуждено уголовное дело об убийстве и о покушении на убийство двух человек.