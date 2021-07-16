Полиция начала проверку по сообщению о возможном трудовом рабстве на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Полиция на Ставрополье начала проверку после сообщения в социальных сетях о возможных трудовых рабах на овощном предприятии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону. Сама компания также начала внутреннюю проверку по поступившей информации.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение жительницы Новосибирска. Она написала, что купила томаты, выращенные в Ставропольском крае, и обнаружила внутри упаковки записку со словами "помогите, мы в рабстве". Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, адрес производителя овощей находится в Ставропольском крае, поставщика - в Московской области.

"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Кировскому городскому округу проводят проверку сведений, указанных в публикации в интернете. Устанавливаются все обстоятельства", - пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД.

Проверку начал и холдинг, в состав которого входит тепличный комплекс, где выросли томаты. "<...> В настоящее время мы проводим внутреннюю проверку по поступившей информации, о результатах которой сообщим. Подавляющая часть рабочих процессов, в том числе в распределительных центрах холдинга, автоматизирована, участие человека в фасовке готовой продукции лишь контролирующее", - пояснили ТАСС в пресс-офисе агрохолдинга "Эко-культура".

В холдинге отметили, что на предприятии ведется учет рабочего времени сотрудников и движения товаров. У компании есть точные данные о составе, количестве и направлениях поставок за любой период времени с информацией о том, в какую смену и какая бригада упаковывала товар.

"Агрохолдинг делает ставку на штатный персонал, минимально привлекая аутсорсинг, который предполагает менее ответственное отношение к производственным задачам и большую ротацию. <…> АПХ "Эко-культура" ответственно относится к выбору деловых партнеров и уверен в них. Тем не менее, мы уже начали тщательное расследование ситуации, о которой сообщается в публикации", - добавили в пресс-офисе.