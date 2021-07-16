Пострадавшие при жесткой посадке Ан-28 под Томском получат компенсации

ТОМСК, 16 июля. /ТАСС/. Пассажиры, пострадавшие при жесткой посадке под Томском самолета Ан-28, помимо страховых выплат получат компенсации из бюджета региона. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель губернатора Томской области Анатолий Рожков.

Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области

На борту Ан-28 находились 19 человек, все они живы. Пассажиры не получили серьезных травм, командир Ан-28 сломал ногу.

"[Пассажиры получат компенсации] в зависимости от степени тяжести травм. Законодательством предусмотрены, во-первых, страховые выплаты авиакомпании, у которой застрахованы пассажиры, а во-вторых, мера социальной поддержки, которая существует на уровне субъекта. Поэтому тут в зависимости от травм. <…> Мы готовы", - сказал Рожков.

Он отметил, что у членов экипажа есть своя страховка, за счет которой также будут выплаты.