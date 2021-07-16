Пилот Ан-28 подтвердил, что у самолета отказали оба двигателя

ТОМСК, 16 июля. /ТАСС/. Пилот совершившего жесткую посадку в Томском области Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация" Фарух Хасанов подтвердил, что у самолета отказали после взлета из аэропорта города Кедрового оба двигателя. В причинах случившегося будет разбираться специальная комиссия, сказал он журналистам в Томске.

Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области

"Отказ двух двигателей. Дальше комиссия разберется. Нам некогда было соображать, нужно было работу свою делать. С нами все хорошо. Все живы, здоровы - самое главное", - сказал Хасанов после приземления вертолета, эвакуировавшего пассажиров и членов экипажа Ан-28 в Томск.

Самолет Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация", который совершал рейс из Кедрового в Томск, пропал с радаров в днем 16 июля. Как сообщил ТАСС замдиректора авиакомпании Александр Гениевский, самолет перед вылетом задержался на 10 часов из-за метеоусловий. Экипаж самолета не докладывал о неполадках на борту, все предполетные процедуры были проведены, самолет был технически исправен.

Позже было установлено, что самолет совершил жесткую посадку, командир экипажа сломал ногу, другие находившиеся на борту люди не получили серьезных травм.