Три человека пострадали при разгерметизации цистерны на заводе в Нижегородской области

ТАСС, 16 июля. Троих человек госпитализировали после разгерметизации емкости с ацетоном на заводе им. Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По уточненной информации, три человека пострадали и с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение", - сказали в пресс-службе.

Врачи оценивают состояние троих пострадавших при разгерметизации емкости с ацетоном на заводе им. Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области как средней степени тяжести, сообщил ТАСС замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"На месте работала бригада службы медицины катастроф. Трое пострадавших [в состоянии] средней тяжести доставлены в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска. Пока обследуются, все в сознании", - сказал он.

Последствия разгерметизации цистерны с ацетоном на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области ликвидированы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В 19:14 мск - ликвидация последствий происшествия. Погибших нет, пострадали три человека", - сказали в ведомстве.

В 17:45 мск в МЧС поступило сообщение о разгерметизации емкости с ацетоном в цехе по производству ацетона на заводе им. Я. М. Свердлова. С территории эвакуировали 20 человек, в самом цехе в момент ЧП людей не было, угрозы населению нет. Не пострадало также трехэтажное здание завода.

Завод входит в оборонно-промышленный комплекс и производит взрывчатые вещества. 31 августа 2018 года при переупаковывании мин произошло три взрыва, после чего начался пожар. В результате погибли шесть работников предприятия, был разрушен производственный участок. Сумма ущерба превысила 48 млн рублей.