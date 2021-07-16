Кассационная жалоба на приговор Ефремову поступила в суд

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции получил материалы жалобы на приговор заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет колонии за ДТП со смертельным исходом. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

"В суд поступила кассационная жалоба на приговор Ефремову. Дата ее рассмотрения пока не назначена", - сказал собеседник агентства.

В кассационной жалобе (документ имеется в распоряжении ТАСС) адвокаты Ефремова отмечают, что актер полностью возместил моральный ущерб, раскаялся в содеянном, до аварии он занимался благотворительностью, получил много благодарностей и госнаград, а в колонии не получил ни одного замечания и имеет ряд поощрений за безупречную работу и достойное поведение.

Адвокаты, по словам актера, указывают на множество нарушений закона при рассмотрении его дела, поэтому он считает просьбу о снижении срока "до разумных пределов" обоснованной. Также Ефремов и его адвокаты просят снизить ему срок в связи со слабым здоровьем и перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение. Прокуратура и потерпевшие с такой позицией не согласны и просят оставить приговор в силе.

Пресненский суд Москвы 8 сентября прошлого года приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель курьера Сергея Захарова в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области, он работает в швейном цехе.