Один из детей, сбитых машиной на западе Москвы, умер в больнице

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Пятилетний мальчик, сбитый автомобилем на дороге вместе с двумя другими детьми на западе Москвы, умер в больнице. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

"Мальчик, доставленный сегодня вертолетом в медучреждение после ДТП, скончался", - сообщили в ГАИ.

В пятницу в 12:58 у дома №5 на улице Авиаторов женщина-водитель автомобиля Mazda в трезвом состоянии сбила трех детей в возрасте девяти месяцев, четырех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. По предварительным данным, в результате ДТП дети получили травмы: мальчик пяти лет - перелом основания черепа, мальчик четырех лет - перелом голени, закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга. Девятимесячный ребенок также получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Все дети были госпитализированы, пятилетнего мальчика доставили в больницу санитарным вертолетом.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Московский СК инициировал передачу дела из полиции в комитет. Прокуратура Москвы поставила ход расследования на контроль.