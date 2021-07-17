В Якутии за сутки площадь природных пожаров уменьшилась более чем на 170 тыс. га

ЯКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Якутии уменьшилась за сутки более чем на 170 тыс. га, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального управления МЧС России.

В пятницу в Якутию по поручению главы МЧС Евгения Зиничева прибыла группа специалистов ведомства во главе с заместителями министра Ильей Денисовым и Виктором Ничипорчуком.

"За сутки количество природных пожаров уменьшилось на 38 очагов, площадь пожаров уменьшилась более чем на 170 тыс. га за счет за счет ликвидации 43 очагов природных пожаров. Сегодня аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Мирнинского, Горного и Оймяконского районов. В готовности к применению четыре борта авиации МЧС России. В Горный район выехала рабочая комиссия МЧС России", - сообщили в пресс-службе.

Сложная обстановка

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 167 очагов природных пожаров.

За сутки в Мирнинском, Горном, Оймяконском, Хангаласском и Сунтарском районах были задействованы специалисты регионального управления МЧС России. "Сотрудниками проведена работа по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль населенных пунктов Терют, Кюерелях, Дикимдя и Сюльдюкар, а также тушение отдельных очагов по периметру пожаров", - сообщили в ведомстве.

За сутки на природных пожарах было задействовано 2 128 человек и 293 единицы техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ограничено пребывание граждан в лесах, проведение определенных видов работ.