На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись шесть машин

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения шести машин на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе дома №76 на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей. В результате погиб один человек", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших уточняется. Причины аварии устанавливаются.

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, движение на Кутузовском проспекте затруднено в обе стороны. "В область заняты три полосы, в центр - также три полосы. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.