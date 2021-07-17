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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись шесть машин

По словам источника в экстренных службах, в результате ДТП погиб один человек

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения шести машин на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе дома №76 на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей. В результате погиб один человек", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших уточняется. Причины аварии устанавливаются.

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, движение на Кутузовском проспекте затруднено в обе стороны. "В область заняты три полосы, в центр - также три полосы. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

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