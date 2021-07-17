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Не менее семи человек погибли при падении опоры ЛЭП на севере Бразилии

Спасатели занимаются поиском пострадавших

ТАСС, 17 июля. По меньшей мере семь человек погибли, пятеро пострадали в результате падения опоры строящейся линии электропередач в штате Пара на севере Бразилии. Об этом в пятницу сообщил портал G1 со ссылкой на муниципальный департамент здравоохранения.

По его данным, инцидент произошел днем в пятницу. Шестеро скончались на месте аварии, еще один человек умер в больнице. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, информация о состоянии их здоровья не приводится.

Сообщается, что на момент обрушения на месте происшествия находились не менее 26 человек. Спасатели занимаются поиском пострадавших.

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