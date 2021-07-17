Движение на региональной дороге "Анабар" перекрыли в Якутии из-за лесного пожара

ТАСС, 17 июля. Управление автодорог Якутии в субботу перекрыло движение на 170-м км региональной дороги "Анабар" из-за лесного пожара вблизи трассы и сильного задымления, сообщила пресс-служба управления.

"В связи с пожаром в придорожной лесной полосе, задымлением и ограниченной видимостью на 170-м км дороги "Анабар" приостановлено движение всех транспортных средств на неопределенный срок. Установлены соответствующие знаки и организовано дежурство силами подрядной организации. Управтодор Республики Саха (Якутия) просит автомобилистов воздержаться от поездок по данному направлению", - говорится в сообщении.

По данным Авиалесоохраны, в Якутии всего действует 129 пожаров на общей площади более 750 тыс. га. Для помощи в тушении в республику переброшены силы из Забайкалья, Бурятии, Амурской области, Еврейской автономной области и других регионов.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ограничено пребывание граждан в лесах, проведение определенных видов работ.