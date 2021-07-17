В Томской области начала работу комиссия по расследованию инцидента с Ан-28

ТОМСК, 17 июля. /ТАСС/. Федеральная комиссия по расследованию причин жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области приступила к работе в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области

"Члены федеральной комиссии прибыли в Томск. Сегодня они приступили к работе", - сказал собеседник агентства.

Заместитель губернатора Игорь Толстоносов ранее сообщил журналистам, что комиссия с участием представителей авиакомпании "Сила", министерства транспорта, Росавиации даст оценку инциденту.

Самолет Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация", который совершал рейс из Кедрового в Томск, пропал с радаров в пятницу днем. Позже было установлено, что самолет, на борту которого находились 18 человек, совершил жесткую посадку, командир экипажа сломал ногу, другие находившиеся на борту люди не получили серьезных травм. По факту инцидента Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка, следственное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело.