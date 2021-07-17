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Власти рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-28 в Томской области

По информации властей региона, пилоту самолета проведут операцию, а госпитализированную девушку в ближайшее время выпишут на амбулаторное лечение. Остальным пассажирам госпитализация не потребовалась

ТОМСК, 17 июля. /ТАСС/. Пилоту, пострадавшему в результате жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области, проведут операцию. Об этом сообщили журналистам в субботу в региональном департаменте здравоохранения.

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"[Пострадавшему] в ближайшее время будет выполнена операция - металлоостеосинтез", - сообщили в депздраве со ссылкой на главного врача Томской областной клинической больницы Михаила Лукашова. В департаменте отметили, что состояние девушки, которая также была госпитализирована в одну из больниц, "ближе к удовлетворительному", по прогнозам медиков, ее вскоре выпишут на амбулаторное лечение.

Состояние остальных пассажиров удовлетворительное: в основном они получили небольшие ушибы, сотрясения и черепно-мозговые травмы легкой степени. Госпитализация им не потребовалась.

Самолет Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация", который совершал рейс из Кедрового в Томск, пропал с радаров в пятницу днем. Позже было установлено, что самолет, на борту которого находились 18 человек, совершил жесткую посадку, командир экипажа сломал ногу, другие находившиеся на борту люди не получили серьезных травм. 

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