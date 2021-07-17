Лесной пожар в Якутии угрожает селу Ерт с населением 500 человек

ЯКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Лесные пожары в Якутии по состоянию на субботу угрожают одному населенному пункту - селу Ерт в Горном районе с населением около 500 человек, сообщил журналистам заместитель главы МЧС РФ Илья Денисов.

В пятницу в Якутию по поручению главы МЧС Евгения Зиничева прибыла группа специалистов ведомства во главе с заместителями министра Ильей Денисовым и Виктором Ничипорчуком.

"Вызывает опасения один населенный пункт, но при этом отмечается, что пожар, который распространяется в сторону населенного пункта, низовой. Если вдруг он сможет подойти ближе, чем на 50 м, он остановится на минерализованной полосе. Опасение вызывает, что благодаря ветру пожар примет верховую форму и будет вероятность того, что он перебросится через минерализованную полосу на населенный пункт", - сказал Денисов во время рабочей поездки в регион.

При этом замглавы МЧС подчеркнул, что в село заранее переброшены силы на случай ухудшения ситуации. Он также высоко оценил работу по борьбе с пожарами в Якутии: "То, что мне удалось увидеть, организовано в соответствии с требовании руководящих документов и с точки зрения целесообразности и скорейшей ликвидации пожаров. Сил и средств достаточно, внутрисубъектовое маневрирование осуществляется своевременно и оперативный штаб под руководством главы республики принимает все необходимые меры по своевременному наращиванию группировки".

По данным Авиалесоохраны, в Якутии всего действуют 129 пожаров на общей площади более 750 тыс. га. Для помощи в тушении в республику переброшены силы из Забайкалья, Бурятии, Амурской области, Еврейской автономной области и других регионов.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ограничено пребывание граждан в лесах, проведение определенных видов работ.