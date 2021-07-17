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Наводнение в Германии

Более 90 человек погибли в районе Арвайлер в Германии при наводнении

Пострадали еще 618, сообщили в полиции

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Более 90 человек погибли в одном только районе Арвайлер на западе ФРГ в результате последствий разрушительного наводнения, пострадали 618. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении полиции в Кобленце.

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"В результате катастрофы в районе Арвайлер по состоянию дел на настоящий момент погибли более 90 человек. Есть опасения, что их будет больше", - отметили в правоохранительных органах. "Кроме того, полицейскому управлению известно в общей сложности о 618 пострадавших", - говорится в сообщении. Не исключается, что это число также возрастет.

Ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. От последствий разгула стихии погибли более 100 человек.

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