Bild: число жертв наводнения в Германии достигло 133

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Число погибших из-за последствий разрушительного наводнения на западе Германии достигло 133. Об этом сообщила в субботу газета Bild со ссылкой на полицию.

На эту тему

Не менее 43 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, как минимум 90 - в Рейнланд-Пфальце.

В пятницу ситуация резко обострилась в городе Эрфтштадт под Кельном. Многие дома были разрушены, власти опасаются многочисленных жертв.

Ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.