В Астраханской области весельная лодка столкнулась с неустановленным плавсредством

АСТРАХАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Весельная лодка столкнулась с неустановленным плавсредством, скрывшемся с места происшествия, в Икрянинском районе Астраханской области. В результате инцидента один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В Главное управление МЧС России по Астраханской области поступило сообщение, что в Икрянинском районе произошло столкновение весельной лодки с неустановленным плавсредством, которое с места происшествия скрылось. В результате происшествия пострадал мужчина 1957 года рождения", - сообщили в пресс-службе, добавив, что пострадавший был доставлен в больницу, где от полученных травм умер.

Уточняется, что в данный момент на месте происшествия работает следственная оперативная группа и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.