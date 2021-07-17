Мужчина ударил женщину-полицейского у входа в Московскую соборную мечеть

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Посетитель Московской соборной мечети ударил полицейского, досматривавшего прихожан на входе, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Днем в пятницу при досмотре на входе в Московскую соборную мечеть мужчина 1992 года рождения нанес удар по лицу сотруднику полиции", - сказал собеседник агентства.

Нападавшего задержали, информация о происшествии передана в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточнили в пресс-службе столичного ГУ МВД, мужчина при досмотре повел себя агрессивно, стал материться на полицейских, ударил сотрудницу полиции и попытался скрыться. "Сержант полиции с травмой обращалась в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущена. Материалы проверки по факту причинения полицейскому телесных повреждений направлены в органы следствия для принятия процессуального решения", - добавили в полиции.

В новость были внесены изменения (11:26 мск) - изменен заголовок, добавлен комментарий МВД в последнем абзаце.