СК изъял образцы топлива самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области

Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"Следственная группа произвела осмотр места происшествия, воздушного судна, которое, по предварительным данным, восстановлению не подлежит. Следователи изъяли образцы топлива, жидкостей систем жизнеобеспечения самолета, полетную документацию и аварийный радиомаяк", - сказали в СК. Также уже допросили часть пассажиров, авиатехника.

По данным СК, 16 июля самолет Ан-28 следовал по маршруту Кедровый - Томск. "Примерно на 10-й минуте полета оба двигателя самолета прекратили работу. Повторные запуски двигателей не привели к восстановлению их работоспособности", - сообщили в СК. После этого командир воздушного судна с высоты подобрал место для аварийного приземления самолета, при неработающих двигателях самолет спланировал на площадку, расположенную в 70 км от города Кедровый Томской области. "Самолет осуществил жесткую посадку на расстоянии 180 м от первой точки касания, а при остановке перевернулся", - рассказали в СК. Экипаж принял все меры к эвакуации пассажиров из салона самолета, после чего они запустили аварийный маяк.