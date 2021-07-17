Уголовное дело возбудили после ДТП в Нижегородской области

ТАСС, 17 июля. Уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" возбудили в Нижегородской области после ДТП, в котором один человек погиб и шестеро пострадали. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ГУ МВД России по области.

"Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России "Воротынский" по факту нарушения лицом, управлявшим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Проводится расследование", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, два автомобиля столкнулись утром на федеральной автодороге М-7 "Волга" в городском округе Воротынский в Нижегородской области, в результате ДТП шесть человек пострадали, один погиб.

По данным ГУ МВД России по Нижегородской области житель Ижевска 1975 года рождения, управляя иномаркой, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем отечественного производства под управлением жителя Республики Марий Эл 1974 года рождения, последний погиб. В результате ДТП водитель и пассажирка иномарки, а также четыре пассажира отечественного автомобиля получили телесные повреждения, уточняется в сообщении. В ведомстве добавили, что среди пострадавших - три несовершеннолетних девочки.