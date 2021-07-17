Самолет столкнулся с птицей в аэропорту Екатеринбурга

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа" столкнулся с птицей в аэропорту Екатеринбурга, после чего командир воздушного судна принял решение прервать взлет. После осмотра рейс был отправлен по расписанию, говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

"17 июля в 08:30 (06:30 мск) командир воздушного судна B-737 авиакомпании "Победа", выполняющего рейс DP-340 по маршруту Екатеринбург - Сочи, принял решение прервать взлет из-за столкновения с птицей. При осмотре борта в аэропорту повреждений не обнаружено", - сказано в сообщении.

Отмечается, в 09:25 (07:25 мск) рейс отправлен по маршруту.

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