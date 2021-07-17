В Чечне задержали двух местных жителей за подделку сертификатов о вакцинации

ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Полицейские в Чечне задержали двух местных жителей за подделку и реализацию сертификатов о проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 63-летний житель с. Гехи Урус-Мартановского района. У задержанного полицейские изъяли фальшивые бланки, а также поддельные печати и штампы с наименованием различных медицинских учреждений Чеченской Республики. Также был задержан житель города Грозного 1974 года рождения, который помогал мужчине в изготовлении поддельных сертификатов и печатей", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что задержанные не имеют отношения к системе здравоохранения. "По данному факту проводится проверка, по результатам которой в отношении правонарушителей будут приняты меры, предусмотренные ст. 327 Уголовного кодекса РФ ("Подделка документов - прим. ТАСС)", - сказали в МВД.