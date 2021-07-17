В Петербурге задержаны участники группы, легализовавшие в РФ 1,5 тыс. мигрантов

ТАСС, 17 июля. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге участников преступной группы, легализовавших в стране 1,5 тыс. мигрантов. Об этом сообщается на сайте "МВД-медиа" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"Задержаны участники группы, специализировавшейся на организации незаконной миграции. Как установили полицейские, злоумышленники получали денежное вознаграждение за оформление документов, необходимых для постановки иностранных граждан на миграционный учет. Кроме того, подписывались фиктивные трудовые договоры, якобы заключаемые между иностранцами и коммерческими фирмами. По предварительной информации, таким образом было легализовано пребывание на территории РФ свыше 1,5 тысячи мигрантов", - говорится в сообщении.

Во время обысков у подозреваемых изъяты сертификаты на знание русского языка, мобильные телефоны, оргтехника, флешки. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Двое фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде, один арестован.