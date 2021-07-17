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Reuters: один человек погиб во время протестов на юго-западе Ирана

В ходе митинга бунтовщики выстрелили в воздух, чтобы спровоцировать людей, но одна из пуль попала в человека, который находился на сцене, передает агентство

ТАСС, 17 июля. По меньшей мере один человек застрелен в субботу во время протестов из-за засухи в провинции Хузестан в Иране. Об этом сообщает агентство Reuters.

"В ходе митинга бунтовщики выстрелили в воздух, чтобы спровоцировать людей, но, к сожалению, одна из пуль попала в человека, который находился на сцене", - цитирует Reuters представителя местного органа власти.

По информации агентства, на видео, распространенном в социальных сетях, видно, как протестующие поджигают шины, чтобы блокировать дороги, а силы безопасности Ирана на фоне раздающихся выстрелов пытаются разогнать толпу.

Иран, как сообщает Reuters, переживает самую сильную засуху за последние 50 лет. В нескольких населенных пунктах в пятницу вспыхнули протесты из-за того, что кризис затронул сельское хозяйство, животноводство и привел к отключению электроэнергии.

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