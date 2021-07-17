Следствие просит отправить под домашний арест водителя, сбившую трех детей в Москве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Следствие просит суд отправить под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову, сбившую на машине трех детей на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Никулинский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения автомобилистке, которая обвиняется в совершении ДТП, в результате которого один ребенок скончался от полученных травм, двое госпитализированы", - сообщили в суде, уточнив, что следствие просит о домашнем аресте.

Башкировой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Состояние опьянения в настоящий момент не подтверждено экспертизой, уточнили в суде.

В пятницу днем на улице Авиаторов водитель автомобиля Mazda сбила троих детей. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. По предварительным данным, в результате ДТП дети получили травмы: мальчик пяти лет - перелом основания черепа, мальчик четырех лет - перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, девятимесячный ребенок - сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Все дети были госпитализированы, пятилетнего мальчика доставили в больницу санитарным вертолетом, ночью он умер в больнице. Московский главк СК инициировал передачу дела из полиции в свое ведомство. Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль.

В новость была внесена правка (13:45 мск) - повторяется с уточнением информации в третьем абзаце об опьянении после корректировки в сообщении Мосгорсуда.