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СМИ: один человек погиб в результате взрывов в Афганистане

Еще девять человек получили ранения, передает агентство "Синьхуа"

ТАСС, 17 июля. По меньшей мере один человек погиб и девять получили ранения в субботу в результате серии взрывов в городе Айбак, административном центре провинции Саманган на севере Афганистана.

"Две мины подорвались в городе Айбак приблизительно в полдень сегодня [в субботу], убив одного мирного жителя и ранив девять человек", - цитирует сообщение представителя МВД республики агентство "Синьхуа".

По его данным, ни одна группировка не взяла ответственность за взрыв на себя. Полиция начала расследование инцидента.

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