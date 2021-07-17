Площадь тления полигона ТБО в Евпатории уменьшилась до 1100 кв. м

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Площадь тления полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Евпатории уменьшилась с 1,6 тыс. кв. м до 1,1 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства чрезвычайных ситуаций.

Возгорание на мусорном полигоне МУП "Экоград" произошло накануне, его предварительная причина - поджог. "На полигоне ТБО продолжаются работы по ликвидации возгорания. На месте находится министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев. По его словам, площадь тления на текущий момент - 1 100 кв. метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задымление уменьшилось почти в два раза, открытого огня нет. Всего к ликвидации возгорания привлечено 29 единиц техники и 44 человека, в данный момент продолжается проливка и отсыпка грунтом.

"В ночное время было организовано окарауливание территории полигона. Угрозы распространения [огня] нет. Сегодня с утра работы возобновились", - добавили в пресс-службе, отметив, что министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев также высказал слова благодарности, всем кто оказывает содействие в предоставлении техники.

Накануне сообщалось, что площадь пожара на мусорном полигоне около крымского города-курорта Евпатории составляет около 1,6 тыс. кв. м, угрозы населению нет. Глава администрации Евпатории Роман Тихончук сообщал, что тушение может занять несколько дней - ситуация осложняется погодными условиями: в ближайшие дни ожидается жара. Также сообщалось, что пожар локализован. Прокуратура начала проверку по факту возгорания мусорного полигона.