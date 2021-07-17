В Кабардино-Балкарии возбудили дело по факту подделки справки о вакцинации

НАЛЬЧИК, 17 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Кабардино-Балкарии по факту подделки медицинской справки о вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту подделки медицинской справки о вакцинации. Подозреваемая запросила за свои услуги три тысячи рублей", - говорится в сообщении.

Полицейские выявили факт продажи справки о прохождении первого этапа вакцинации против коронавирусной инфекции без фактического использования вакцины медсестрой лечебного учреждения Прохладненского района. Женщина продала справку за 3 тыс. рублей. Объяснить свой поступок она отказалась.

Отделом дознания МО МВД России "Прохладненский" в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Санкции этой статьи предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет.