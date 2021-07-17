На Кубани львица напала на ребенка

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Львица напала на 13-летнего ребенка на базе отдыха в Успенском районе Краснодарского края. Подросток госпитализирован с рваными ранами предплечья, полиция Кубани проводит проверку по факту инцидента, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Отделом МВД России по Успенскому району проводится проверка по факту нанесения львом царапин ребенку 2008 года рождения, во время попытки сфотографировать животное. В результате происшествия ребенок получил поверхностные рваные раны правого предплечья и кисти. В настоящее время ребенок госпитализирован в хирургическое отделение ГБУЗ ДБ г. Армавира", - говорится в сообщении.

Уточняется, что угрозы жизни и здоровью ребенка нет. Также в пресс-службе отметили, что дикие животные на базе отдыха содержаться в клетках. В настоящее время по материалу проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка произошедшему.