Суд отправил под домашний арест девушку, сбившую на машине троих детей на западе Москвы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения 18-летней Валерии Башкировой, сбившей на машине на западе Москвы троих детей, один из которых после этого умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Валерии Башкировой, обвиняемой по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказал представитель прокуратуры.

Состояние опьянения у женщины-водителя экспертизой не подтвердилось.

16 июля днем на улице Авиаторов водитель автомобиля "Мазда" сбила троих детей в возрасте 9 месяцев, 4 и 5 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. По предварительным данным, в результате ДТП дети получили травмы: мальчик пяти лет - перелом основания черепа, мальчик четырех лет - перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, девятимесячный ребенок - сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Всех детей госпитализировали, пятилетнего мальчика доставили в больницу санитарным вертолетом, ночью он умер в больнице. Московский главк СК инициировал передачу дела из полиции в свое ведомство. Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль.