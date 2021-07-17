Прокуратура заявила, что напавшая на ребенка львица содержалась на базе отдыха незаконно

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Лев, напавший на ребенка на базе отдыха в Успенском районе, а также другие дикие животные содержатся на базе незаконно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее в субботу сообщалось, что львица напала на 13-летнего ребенка на базе отдыха в Успенском районе Краснодарского края. Подросток госпитализирован с рваными ранами предплечья.

"Животное находится на базе незаконно. Ситуация находится на контроле прокуратуры Краснодарского края", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в данный момент решается вопрос об изъятии с базы льва и других диких животных.

По информации ГУ МВД по Краснодарскому краю, проверку инцидента ведет отдел полиции по Успенскому району. Ребенок 2008 года рождения получил раны правого предплечья и кисти при попытке сфотографировать животное, он находится в хирургическом отделении больницы Армавира. Угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет.