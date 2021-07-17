Обвиняемый в убийстве вдовы самарского банкира найден мертвым в больнице ФСИН

САМАРА, 17 июля. /ТАСС/. Тренер по кикбоксингу Алексей Рясков, обвиняемый в убийстве вдовы заместителя директора Самарского филиала Россельхозбанка Екатерины Пузиковой, был найден мертвым в больнице ФСИН, куда ранее он был доставлен после медосмотра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Подтвержден факт обнаружения тела без признаков жизни, в данный момент на месте работают сотрудники следственного управления", - сказала собеседница агентства.

Пузикову обвиняли в отравлении собственного мужа в 2012 году, суд первой инстанции признал ее вину, но апелляционный суд полностью ее оправдал. В начале июля друг Пузиковой Алексей Рясков записал видеообращение, в котором рассказал о даче взятки одному из членов суда для вынесения оправдательного приговора по данному делу. На следующий день Пузикова была обнаружена мертвой, а Ряскова задержали по подозрению в убийстве.