В ДТП в Оренбургской области погибли четыре человека

ОРЕНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль и "Лада Гранта" столкнулись в субботу Новосергиевском районе Оренбургской области, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом ГУ МЧС России по региону сообщило в Instagram.

"17 июля поступило сообщение о столкновении грузового автомобиля DAF с легковым автомобилем "Лада Гранта". Инцидент произошел неподалеку от села Покровка Новосергиевского района Оренбургской области. В результате аварии погибли четыре человека, из них один ребенок", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в ДТП также есть пострадавшие, их госпитализировали в Новосергиевскую районную больницу.

"К ликвидации последствий ДТП привлечен личный состав 14-й пожарно-спасательной части девятого пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Оренбургской области. Пожарные произвели деблокирование людей. Также на место выехал заместитель начальника отдела - начальник дежурной смены отдела организации оперативной службы ЦУКС Главного управления МЧС России по Оренбургской области. На месте событий задействованы психологи администрации Новосергиевского района", - уточняется в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, водитель автомобиля "Лада-Гранта", как предполагается, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся навстречу грузовиком. По предварительным данным ведомства, среди погибших - две девочки. Семилетнего мальчика госпитализировали. "По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области, в легковом автомобиле находилась семья. Водитель грузовика, по данным ведомства, с переломом ключицы также находится в лечебном учреждении. "На место происшествия для координации действий аварийно-спасательных и оперативных служб выехал прокурор Новосергиевского района Денис Колотвинов. В настоящее время следственным органом проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех причин и условий, способствовавших происшествию. Прокуратуре района предстоит дать оценку законности принятого по итогам проверки решения", - уточняется в сообщении.