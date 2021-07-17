Спасатели начали работы на месте крушения двух поездов в Амурской области

ТАСС, 17 июля. Группа спасателей Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности 17 июля прибыла на место столкновения двух грузовых поездов на участке Улак - Эльга и приступила к работам. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Спасатели вылетели на место происшествия на вертолете Ми-8, однако из-за сильной задымленности от природных пожаров вертолет приземлился в поселке Горном, откуда до места происшествия группа вместе с медиками добиралась на автомобиле.

"Группа спасателей выдвинулась из Зеи Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности на место. Оценили обстановку, приступили к аварийно-спасательным работам", - сказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что у спасателей есть все необходимое оборудование: два комплекта гидравлического аварийно-спасательного инструмента, дискорезы, бензопилы. Операцию осложняет почти полное отсутствие связи, за исключением спутниковой.

Лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло 17 июля на 51-м километре от станции Верхний Улак. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, авария произошла на участке необщего пользования, он используется угледобывающей компанией для перевозки грузов. "Мы помогаем устранить последствия и к месту выслали свой восстановительный поезд со станции Тында - всю дежурную бригаду. Масштабы ЧП оценивает угледобывающее предприятие", - подчеркнули в пресс-службе.