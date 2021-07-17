В МЧС заявили, что спасателей для тушения лесных пожаров в Якутии достаточно

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Группировка, работающая на тушении лесных пожаров в Якутии, достаточная. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ со ссылкой на замглавы министерства Илью Денисова, работающего в регионе.

"На данный момент увеличения группировки МЧС России на территории региона не требуется, сил и средств для действий по предназначению достаточно. Внутрисубъектовое маневрирование сил и средств осуществляется своевременно. Оперативный штаб принимает все необходимые меры по наращиванию и перемещению группировки", - цитируют Денисова в пресс-службе.

По данным ведомства, в настоящее время в окрестностях населенных пунктов Кюерелях, Дикимдя и Кептин продолжают действовать 36 природных пожаров на площади 250 тыс. га. Также у села Магарас выставили пост пожарных. В тушении задействовали аэромобильную группировку МЧС из 500 человек и 85 единиц техники, их действия оценили Денисов и замглавы министерства Виктор Ничипорчук. По результатам их работы рекомендовали расширить минерализованные полосы, защищающие населенные пункты от огня.

"Сейчас в районе обстановка непростая, мы были на месте тушения пожаров. Личный состав огнеборцев (сотрудники МЧС, лесоохраны, добровольцы) работает грамотно. Проводится встречный отжиг, прокладываются минерализованные полосы вдоль сел, ликвидируются отдельные очаги пожаров. Высокая температура и ветреная погода осложняют работу и способствуют угрозе перехода низового пожара в верховой", - добавил Денисов.

По последним данным, в Якутии на 1,3 млн га, пройденных огнем, действуют 213 природных пожаров, из них локализовали восемь на площади 104 тыс. га. Площадь активного горения составляет 2 тыс. га. В зону задымления попадают 26 населенных пунктов.