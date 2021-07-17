Криминального состава в смерти обвиняемого в убийстве вдовы самарского банкира не нашли

САМАРА, 17 июля. /ТАСС/. Криминального состава в смерти Алексея Ряскова, обвиняемого в убийстве вдовы заместителя директора Самарского филиала Россельхозбанка Екатерины Пузиковой, не выявили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

"В областной соматической больнице УФСИН России по Самарской области обнаружено тело подследственного Р. без признаков жизни. Незамедлительно были вызваны медицинские работники для оказания помощи. Однако реанимационные действия результата не дали. Врачи констатировали смерть. Криминального состава происшествия не выявлено. По предварительной версии, подследственный совершил суицид", - рассказал собеседник агентства.

На место происшествия прибыли руководители УФСИН, представители следственных органов и прокуратуры. Проводится внутренняя проверка, собранные материалы по окончании которой передадут в следственный комитет, уточнили в ведомстве.

Пузикову обвиняли в отравлении собственного мужа в 2012 году, суд первой инстанции признал ее виновной, но апелляционный суд полностью ее оправдал. В начале июля друг Пузиковой Алексей Рясков записал видеообращение, в котором рассказал о даче взятки одному из членов суда для вынесения оправдательного приговора по данному делу. На следующий день Пузикову обнаружили мертвой, а Ряскова задержали по подозрению в убийстве. По данному факту возбудили уголовное дело, Рясков дал признательные показания.

В июле 2017 года суд Красноярского района Самарской области признал Пузикову (в девичестве Сокирскую) виновной в убийстве мужа и приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, 7 марта 2012 года Пузикова, желая убить мужа, подмешала в пищу отравляющее вещество. В результате после праздничного ужина на даче ее супруг Дмитрий Пузиков, который был на тот момент заместителем директора Самарского филиала Россельхозбанка, умер. Судмедэкспертиза установила, что банкира отравили редким металлом - таллием.

В октябре 2017 года апелляционная инстанция Самарского областного суда отменила приговор районного суда и полностью оправдала Пузикову, позднее она получила статус потерпевшей по делу об убийстве мужа. Она подавала иск к Минфину России о компенсации морального вреда, причиненного преследованием по уголовному делу, и в августе 2018 года суд обязал выплатить ей 1,75 млн рублей.